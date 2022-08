Stiri pe aceeasi tema

- Lootbox-urile din jocurile video, cazinourile online, sloturile virtuale și jocurile de carți, precum și pariurile și jocurile de noroc sunt printre cele mai de succes conținut de pe platforma Twitch. Decizia de a sancționa YouTube pentru conținut legat de activitațile de gaming a aprins dezbaterea…

- Nomad a recunoscut furtul intr-un tweet, luni seara. ”Suntem constienti de incidentul care a implicat serviciul Nomad. In prezent investigam si vom oferi actualizari cand le vom avea”, a spus startup-ul. Nu este clar cum a fost orchestrat atacul sau daca Nomad planuieste sa despagubeasca utilizatorii…

- Hackerii au furat criptomonede in valoare de aproape 200 de milioane de dolari de la un startup american din domeniul crypto, care a lansat un instrument ce permite utilizatorilor sa schimbe token-uri de la un blockchain la altul, scrie CNBC.

- Hackerii nord-coreeni sunt banuiti de un nou jaf de pana la 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, in vreme ce regimul de la Phenian amplifica incercarile de a asigura finantarea pentru programele sale nucleare si de rachete balistice. Daca se va confirma, atacul care…

- Firma Teneo a fost angajata in ultimele zile pentru a se ocupa de procesul de lichidare, a spus persoana, care a cerut anonimatul deoarece nu era autorizata sa discute public problema. Sky News a relatat pentru prima data despre lichidare. Three Arrows Capital, sau 3AC, asa cum este si cunoscut, nu…

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari, transmite CNBC. Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul…

- Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit sa ramburseze un imprumut de 350 de milioane de dolari in moneda stabila USDC corelata cu dolarul si 15.250 de bitcoin, in valoare de aproximativ 323 de milioane de dolari la preturile…

- Escrocheriile cu criptomonede au adus pierderi de 1 miliard de dolari in mai putin de un an si jumatate, potrivit Comisiei Federale pentru Comert (FTC) 46.000 de persoane raportand ca au fost inselate, scrie Reuters.