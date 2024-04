Piața cripto. Tendință modest ascendentă, maxim istoric pentru Bitcoin în martie Piața cripto. Tendința modest ascendenta Binance Research prezinta tendințele pieței cripto aferente lunii martie, iar evoluția arata o tendința modest ascendenta, un maxim istoric pentru Bitcoin și o capitalizare totala a pieței mai mare cu 16%. Bitcoin a atins un maxim istoric, atingand de doua ori pragul de 73.000 de dolari inainte de a experimenta o retragere brusca – cel mai scazut punct, la 60.000 de dolari. In a doua jumatate a lunii martie, intrarile de capital in ETF-urile spot BTC au incetinit, in special in saptamana din 18 martie. Cu toate acestea, cu peste 12 miliarde de dolari in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul criptomonedei emblematice era cel mai recent in declin cu 1,6%, la 63.603,00 USD pe unitate, conform Coin Metrics. Bitcoin a scazut pana la 60.793,60 USD in tranzactiile de peste noapte. Miercuri a fost, de asemenea, a treia zi consecutiva in care bitcoin a pierdut mai mult de 1.000 de dolari,…

- Deși filmul Barbie a contribuit la creșterea vanarilor companiei Mattel cu 150 milioane de dolari, compania tot a trebuit sa se confrunte cu o stagnare a vanzarilor generale in 2023, scrie Statista. Volumul brut de vanzari al producatorului de jucarii a scazut brusc incepand cu 2013, coborand de la…

- Cea mai mare criptomoneda, Bitcoin, a ajuns, marți, 5 martie 2024, la un nou preț maxim istoric al sau, peste nivelul de varf pe care il reușise in 10 noiembrie 2021. Potrivit datelor de pe platfiorma Coinmarketcap, preluate de Agerpres, BTC a ajuns la prețul de 69.170 de dolari și 63 de cenți, marți…

- Costul bitcoin a crescut la 65 de mii de dolari pentru prima data din 15 noiembrie 2021, arata datele platformei Binance. Astfel, bitcoin a crescut treptat pana la valorile sale maxime ale nivelului din 2021. Creșterea apare in contextul in care cei mai mari mineri americani au fost forțați sa reduca…

- Prețul Bitcoin a trecut azi, 9 februarie 2024, pragul de 47.000 dolari, dar a scazut rapid conform datelor de pe CoinMarketCap. Tendința s-a vazut și-n cazul altor criptomonede cunoscute printre romani.

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…

- Specialiștii FMI au stat de vorba cu ministrul de Finanțe Marcel Boloș, cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu și cu premierul Marcel Ciolacu.Fondul Monetar Internațional susține ca deficitul bugetar va trece de 6% din Produsul Intern Brut in urmatorii ani, din cauza noii legi ai pensiilor, așa ca trebuie…

- Chiar daca BNR a decis marți sa continue cu o dobanda de referința de 7%/an, tendința de scadere a dobanzilor interbancare s-a menținut și la jumatatea acestei saptamani, in condițiile unei lichiditați ridicate. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea…