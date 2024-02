Stiri pe aceeasi tema

- Prețul Bitcoin a scazut iarași sub pragul de 40.000 de dolari, fiind cotat, marți, 23 ianuarie 2024, puțin sub 39.000 de dolari, conform datelor de pe Coinmarketcap. O traiectorie asemanatoare au avut și alte active populare in randul deținatorilor romani de crypto, Ethereum, Cardano sau XRP, precum…

- Monedele de la marginea zonei euro aveau miercuri o evoluție destul de stabila, modificarile de curs fiind minime. Astfel, de la inceputul anului, euro nu a depașit pragul de 4,9750 lei. In data de 19 mai 2023 moneda unica a atins un maxim istoric de 4,9783 lei. Media euro a crescut de la 4,9715 la…

- Leul a avut o evoluție pozitiva fața de euro in prima ședința a pieței valutare din 2024. In schimb, moneda americana s-a apreciat cu 1,21%, continuand evoluția care s-a conturat marți, cand indicele dolarului fața de principalele valute a cunoscut cea mai mare creștere zilnice incepand cu luna octombrie.…

- Capitalizarea Tencent a scazut vineri cu 43,5 miliarde de dolari, dupa ce China a surprins pietele financiare cu un nou set de reguli menite sa reduca jocurile online si cheltuielile excesive, transmite CNBC, potrivit news.ro.Proiectul de reglemenari al Administratiei Nationale a Presei si Publicatiilor…

- Veniturile din vaccinul si tratamentul pentru COVID-19 ale Pfizer, care au atins un varf de 57 de miliarde de dolari in 2022, sunt acum asteptate sa fie de 8 miliarde de dolari in 2024, o noua scadere fata de previziunile analistilor de 13 miliarde de dolari si estimarea Pfizer de 12,5 miliarde de dolari…

- Prețul bitcoin (BTC) a sarit de 41.000 de dolari, luni, 4 decembrie, pentru prima data in acest an, conform datelor de pe Coinmarketcap. Totodata, și Ethereum, Cardano și XRP, alte trei criptomonede populare in Romania, au crescut luni.

- Bitcoin a depasit pragul de 40.000 de dolari pentru prima data in acest an, gratie impulsului dat de entuziasmului general cu privire la reducerile de dobanda din SUA, in timp ce comerciantii anticipeaza aprobarea iminenta a fondurilor Bitcoin tranzactionate pe piata bursiera americana. Și Ether, moneda…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul al treilea, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primul, a facut ca majorarea PIB-ului din primele noua luni fața de perioada similara din 2022 sa se limiteze la 1,1%. Aceste date și proiecția facuta…