Stiri pe aceeasi tema

- Este nevoie de un nou investitor la Intreprinderea de Masini Grele Bucuresti (IMBG), care sa continue activitatea, intrucat este de neacceptat ca utilajele de acolo sa fie vandute la fier vechi, a declarat, joi, ministrul desemnat pentru Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, la…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediul de Afaceri, a declarat joi ca asteapta de la conducerea Complexului Energetic Oltenia bugetul de venituri si cheltuieli pe care il va analiza la minister si pentru a vedea care sunt activele nefolosite sau neperformante si cum poate redistribui…

- Virgil Popescu, ministrul propus la Economie, a declarat marți, dupa ce a primit aviz pozitiv in comisie, ca el nu ataca pe nimeni, facand referire la primarul Capitalei Gabriela Firea, ci doar a raspuns unor afirmații ale acesteia.„Am incercat sa raspund la afirmațiile primarului, interpretate…

- Audierea ministrilor propusi sa faca pare din Guvernul Orban II continua, marti, urmand a aparea in fata comisiilor de specialitate candidatii propusi lan Economie, Dezvoltare, Sport, Justitie, Educatie, Afaceri externe si Cultura. Virgil Popescu deschide seria audierior, de la ora 9.00, iar Bogdan…

- Guvernul va initia discutii cu Opozitia pe tema modificarii Legii offshore, dupa incheierea audierilor parlamentare ale ministrilor, a declarat, luni, ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Daca exista consens politic, Legea offshore poate fi…

- Energia electrica si gazele pentru populatie nu au niciun motiv sa fie scumpite nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- Programul Start Up Nation este secatuit, avand ”zero buget, zero credite de angajament”, afaceri care se vand pe platforma OLX si facturi neplatite, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu. Programul Start-Up Nation a fost lansat in 2017 si a primit alocari consistente de la buget…

- Mediul de afaceri isi doreste sa aiba un dialog cu Guvernul pentru a ajuta Romania sa-si atinga potentialul, iar ce ne doare pe noi este instabilitatea legislativa, lipsa infrastructurii si procedurile administrative complexe, a declarat, marti seara, Steven van Groningen, presedintele Confederatiei…