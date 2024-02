Guvernul a adoptat vineri taierea a 9 funcții de conducere de la Ministerul Digitalizarii, de la 39 de funcții in prezent la 30 de funcții de conducere, potrivit actul de reorganizare inițiat de ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. In plus s-a renunțat și la o funcție de secretar de stat și una de subsecretar de stat.