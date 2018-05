Guvernul va modifica în şedinţa de joi Legea achiziţiilor publice Guvernul va modifica, in sedinta de joi, Legea achizitiilor publice. Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, in sensul reducerii acestora. "Schimbul de bune practici il putem folosi si este benefic. In modificarea Legii achizitiilor publice, pe care o vom face in sedinta de guvern de joi, avem un capitol destinat acestui lucru (contestatii - n.r.). Am luat modelul german si vom face acest lucru", a declarat Dancila, aflata intr-o vizita la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

