Consultarile premierului cu reprezentantii industriei HoReCa au avut loc in contextul impactului deciziilor luate de autoritati pentru combaterea raspandirii noului coronavirus, precum si al masurilor de sprijinire a acestui sector, avand in vedere criza sanitara. „O modalitate de sustinere a sectorului HORECA stabilita de Guvern consta in continuarea platii somajului tehnic pentru angajati pe perioada in care activitatea este suspendata, aplicarea programului de lucru flexibil si a platii unui procent reprezentand 41,5% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat pentru fiecare…