- Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul ar putea adopta saptamana viitoare o Ordonanta anti-specula. In cazul masurilor pentru combaterea cresterii pretului la carburanti, seful PSD a explicat ca nu este adeptul scaderii TVA, dand exemplul Germaniei.

- „Nu nu am fost mare adept al scaderii TVA la carburant. Ati vazut ce s-a intamplat in Germania, unde a scazut TVA si carburantul s-a scumpit. Am venit cu o masura cu 0,5 bani din acciza doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane si pentru distribuitori, incercand sa venim…

- Guvernul a adoptat, in ședința de joi, o Ordonanta in baza careia vor fi dublate alocațiile pentru elevii care participa la olimpiade, iar premiile pentru olimpiadele nationale se vor majora. Astfel, premiul I va fi 1.000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mentiunea…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Creșterea nejustificata a prețurilor fața de consumatori și concurența neloiala fața de alte firme in caz de mobilizare militara, de razboi, de asediu, de urgența, alerta ori alte situații de criza vor fi pedepsite cu amenzi intre 0,1%-1% din cifra de afaceri, minim 10.000 de lei, potrivit unui proiect…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptata o Ordonanta de urgenta care se refera la masuri pentru combaterea episoadelor repetate de incendii, astfel incat acestea vor fi incluse in categoria infractiunilor. Premierul a anuntat ca Guvernul va discuta trei acte…

- Producatorii de energie electrica vor avea un supraimpozit de 80% pentru venitul suplimentar realizat, conform proiectului de ordonanța pregatit de ministerul Energiei pentru adoptarea in Guvern. Ordonanța mai cuprinde plafonarea preturilor finale pentru clienții casnici vulnerabili sau care se pot…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au decis sa aiba o intalnire pentru a analiza impactul bugetar pe care il va avea OUG care prevede soluțiile pentru criza facturilor din energie. Potrivit unor surse politice, discuțiile dintre cei doi miniștii vor avea loc joi.…