„In istoria de dupa 1989, intotdeauna, fara exceptie, cand a fost greu Romaniei a trebuit sa vina PSD si sa faca ordine. Asta este un adevar si trebuie spus", a declarat vineri Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat. „Avem un aliat si avem o alianta in ceea ce priveste guvernarea impreuna cu PNL. Nu am […]