Premierul Florin Citu anunta ca vor fi acordate ajutoare familiilor victimelor din incendiului produs vineri la Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. „Stiu ca si de la Primaria Constanta vor fi date ajutoare, si de la Guvern vor fi date ajutoare, in sedinta de luni va fi aceasta decizie”, a precizat acesta. „Eu spun ca acest Guvern are responsabilitatea de a corecta greseli facute in ultimii 30 de ani de zile. Am inceput bine, am inceput cu reforme, la un moment dat bineinteles ca un partid s-a hotarat sa plece, pentru ca incompetenta unui ministru nu a vrut sa fie acceptata in acest partid…