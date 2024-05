Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci s-au casatorit civil la finalul anului 2022, iar acum se pregatesc de nunta. Artista și sotul ei vor sa devina cat mai curand parinti, așa ca au luat masuri. Vedeta a apelat la anumite tratamente, avand in vedere varsta inaintata. Chiar daca nu are probleme de sanatate,…

- Adela Popescu a decis sa plece in Thailanda, pentru a fi alaturi de soțul ei, la filmarile pentru „Insula Iubirii”. Pe rețelele de socializare, vedeta și-a ținut fanii la curent cu ce a facut acolo. In plus, vedeta l-a filmat pe soțul ei in mai multe ipostaze, iar in unele a amintit-o și pe Dana […]…

- Carmen Grebenișan a anunțat in urma cu puțin timp ca ea și Alex Militaru divorțeaza! Iata ce se va intampla cu locuința in care influencerița și soțul ei locuiau impreuna. Mesajul postat de vedeta pe rețelele de socializare.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. De data aceasta au surpinsa pe fiica unui fost primar al Capitalei și se poate observa ce viața de lux are. Deține un bolid de sute de mii de euro și locuiește intr-o casa de jumatate de milion…