Economia internetului, amenințată de inteligența artificială Prezentand pentru prima data un raspuns scris de inteligența artificiala la cautarile utilizatorilor, Google amenința sa puna sub semnul intrebarii o parte a modelului economic al internetului, in special pentru mass-media, care este deja slabit. Legaturile tradiționale catre paginile web nu au disparut, dar cu AI Overviews, prezentate marți, ele sunt relegate in favoarea textului […] The post Economia internetului, amenințata de inteligența artificiala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google s-ar putea sa fi gasit soluția pentru escrocheriile care in ultimii ani au devenit din ce in ce mai dese. Mai exact, Google vrea sa introduca instrumente noi, bazate pe inteligența artificiala, care sa detecteze escrocheriile.Aceste instrumente, folosind inteligența artificiala, vor putea identifica…

- Directorii OpenAI, Microsoft si Google se numara printre cei mai importanti membri ai unui nou consiliu federal infiintat pentru a consilia guvernul SUA.... The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA SUA creeaza un comitet consultativ privind utilizarea sigura a inteligentei artificiale first appeared on Informatia…

- Apple a fost destul de tacuta pana acum in ceea ce privește inteligența artificiala de pe smartphone-uri, dar totul este pe cale sa se schimbe odata cu iOS 18 și WWDC 2024, conferința anuala pentru dezvoltatorii software organizata de Apple. Nu doar ca ne așteaptam ca Apple sa anunțe noi funcții de…

- Raiffeisen Bank Romania a inregistrat o creștere cu 130% a planurilor de investiții, pensii facultative și asigurari de viața cu componenta de economisire, dar și garanții record din partea Fondului European de Investiții care permit finanțarea IMM-urilor romanești cu peste 650 milioane euro in urmatorii…

- Gigantul tehnologic Google sustine ca cel mai recent model al sau de inteligenta artificiala (AI) este capabil sa obtina un punctaj de 91,1% la examenul de licenta in medicina din SUA (USMLE), relateaza EFE. „In urma cu aproximativ un an si jumatate, am construit primul sistem de inteligenta artificiala…

- Google restricționeaza chatbotul de inteligența artificiala Gemini de la a raspunde la intrebari despre alegerile globale care vor avea loc in acest an, a declarat firma deținuta de Alphabet, in timp ce incearca sa evite eventualii pași greșiți in implementarea tehnologiei, noteaza Reuters. Actualizarea…

- Un inginer chinez care lucra pentru Google in Statele Unite a fost arestat si inculpat pentru tentativa de furt de secrete industriale in detrimentul gigantului internet, a anuntat procurorul general al SUA, Merrick Garland.

- Google a anuntat joi ca intrerupe functia de generare a imaginilor de inteligenta artificiala a Gemeni dupa ce a spus ca ofera imagini istorice ”inexacte”, transmite CNBC, potrivit news.ro. Utilizatorii de pe retelele de socializare s-au plans ca instrumentul AI genereaza imagini cu personaje istorice…