Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-o hotarare, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.„Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, 6 iunie, printr-o hotarare, majorarea salariului de baza minim brut pe tara de la 3.300 de lei brut lunar, la 3.700 de lei brut, transmite Agerpres.Cresterea salariului minim brut va fi de 12,12%, mai exact 400 de lei.„Prin prezentul act normativ se propune ca salariul…

- Romania se aliniaza, astfel, directivei europene privind stabilirea salariului minim Sursa articolului: Guvernul vrea sa majoreze salariul minim brut pe tara garantat in plata la 3.700 lei Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Guvernul vrea ca de la 1 iulie sa majoreze salariul minim brut pe tara garantat in plata de la 3.300 de lei lunar, cat este in prezent, la 3.700 lei. Majorarea se va discuta in ședința de Guvern in aceasta saptamana. Romania se aliniaza, astfel, directivei europene privind stabilirea salariului minim…

- Un document care modifica radical modalitatea de calcul a salariului minim pe economie a fost facut public. Noua formula va lua in considerare nu doar rata inflației, ci și productivitatea muncii. Cu toate acestea, sindicatele avertizeaza ca aceasta formula se bazeaza exclusiv pe prognoze. Documentul…

- Plata pensiilor se face inainte de Sarbatorile Pascale, conform unui act normativ pe care Guvernul il la aproba in ședința de azi, 25 aprilie. Actul normativ pe care Guvernul in pregatește propune: Devansarea tranșelor II și III aferente plaților lunii mai 2024 in valoare de 2.300.524 mii lei, pentru…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 28,99 miliarde lei, respectiv 1,67% din PIB fata de deficitul de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB aferent celor doua luni ale anului 2023”, informeaza Ministerul Finantelor. Veniturile…