Guvernul se îndatorează țara tot mai mult. Am depășit 164 MILIARDE de lei Imprumuturile luate de Guvern au trecut de 164 miliarde de lei, dupa o luna septembrie in care statul a imprumutat 25 de miliarde de lei prin emisiuni de obligatiuni, inclusiv 3,25 miliarde de euro de pe piata externa, dar a primit si 1 miliard de euro din componenta de imprumut a PNRR. Din suma de 164,3 miliarde de lei din primele noua luni, 13 miliarde de lei sunt finantari luate de stat cu termene de plata tot in cursul acestui an, inclusiv prin vanzarea in luna iulie de titluri in valoare de 8 miliarde de lei cu maturitate de numai doua luni, releva date analizate de Profit.ro. Din vanzarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

