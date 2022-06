Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat, marti, ca Parlamentul scotian va publica un proiect de lege pentru organizarea unui referendum pe tema independentei Scotiei, data planificata pentru organizarea votului fiind 19 octombrie 2023, relateaza Reuters. Nicola Sturgeon a spus ca ii va scrie premierului…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a anuntat marti ca doreste sa organizeze un referendum "consultativ" privind independenta natiunii britanice in octombrie 2023, in pofida esecului unei consultari anterioare in 2014 si a refuzului guvernului britanic de a autoriza acest vot, relateaza AFP si Reuters,…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca este aproape gata sa ofere mai multe detalii despre cum ar putea noul parlament scotian sa convoace un referendum de independenta fara consimtamantul guvernului britanic, care a transmis ca nu este momentul potrivit pentru o astfel de discutie,…

- „Scotia va adera la NATO daca va deveni independenta” de Regatul Unit, a declarat prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon in timpul unui discurs tinut la Washington, unde s-a intalnit cu seful Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg se opune acordarii Ucrainei statutului de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Schallenberg considera ca este necesar ca UE sa-si consolideze relatiile cu Ucraina, insa nu printr-o aderare, ci prin mai multa ”flexibilitate”.…

- Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca planuiește ”falsificarea” unui referendum de independența in regiunile sudice, parțial ocupate, Herson și Zaporizhzhia. El le-a transmis ucrainenilor de acolo sa nu ofere informații personale forțelor de ocupație.

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a indicat miercuri ca ar putea demisiona din aceasta functie in cazul in care partidul sau pierde la un nou referendum privind independenta, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…