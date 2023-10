Guvernul pregăteşte o bombă: carburanţii, mâncarea şi tratamentele balneare se scumpesc! Sub pretextul evitarii riscului de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR si a creșterii costului finanțarilor pentru refinanțarea datoriei publice și pentru finanțarea deficitului bugetar, Guvernul intentioneaza sa majoreze o serie de taxe, tarife si redevente. Conform analistilor, masura va impact direct asupra costului traiului de zi cu zi al romanilor. Masura va afecta si turismul balnear, tinand cont de faptul ca apele geotermale si namolurile terapeutice nu vor mai fi exceptate de la plata redeventelor.Legislatia actuala nu prevede regula de indexare anuala a tarifelor, taxelor și a redevențelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

