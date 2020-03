Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul instituției, au fost stabilite ca fiind prioritare urmatoarele masuri:nu se calculeaza și nu se datoreaza dobanzi și penalitați de intarziere pentru obligațiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonanțe de urgența și…

- Pentru sustinerea mediului de afaceri Ministerul Finantelor si ANAF au stabilit o serie larga de masuri care vizeaza obligatiile fiscal, executarile silite, dar si renuntarea la propunerea de prorogarea termenelor de depunere a declaratiilor pentru programul de sustinere si garantare a creditelor pentru…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca Ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede ca nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi…

- Ordonanța prevede ca nu se calculeaza si nu se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere pentru obligatiile fiscale scadente începând cu data intrarii în vigoare a ordonante de urgenta si neachitate pâna la 30 de zile dupa încetarea starii de urgenta,…

- Ministerul Finantelor Publice si ANAF precizeaza ca au avut in vedere o serie larga de masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in contextul actual, fiind stabilite ca prioritare urmatoarele: - nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, scrie Mediafax. Ordonanta cu masurile pentru sustinerea mediului…

- Ordonanța de Urgenta pentru alegerile anticipate, adoptata de Guvern in ultima sedinta inainte sa fie demis de Parlament, are toate avizele necesare publicarii in Monitorul Oficial dar ii lipsește OK-ul prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat joi, la Palatul Victoria, seful cancelariei premierului,…

- ”Noi am transmis catre Consiliul Economic si Social spre avizare toate proiectele de ordonanta de urgenta. Unele dintre proiectele de ordonanta de urgenta, care nu aveau toate avizele, nu au fost luate in dezbaterea plenului Consiliului Economic si Social. Dar noi ne-am indeplinit obligatia de a…