- Guvernul Orban II a obtinut sambata voturile necesare pentru ca ministrii sa-si ia in primire portofoliile, lucru care se va intampla imediat dupa juramantul care va fi depus in aceasta seara la Palatul Cotroceni, de la ora 18.00.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a publicat pe pagina sa de Facebook discursul pe care l-ar fi ținut azi in fața colegilor parlamentari cu prilejul votului pentru investitura Guvernul Orban 3. El susține ca responsabil pentru situația de haos politic dublata de criza generata de Coronavirus se face…

- Administratia Prezidentiala a anuntat noi consultari ale seful statului cu reprezentantii partidelor si formatiunilor parlamentare. Potrivit programului anuntat, consultarile incep la ora 13,00 cu reprezentantii PNL. Urmeaza de la ora 13,30 cu PSD, de la ora 14,00 cu USR, de la ora 14,30 cu UDMR,…

- PNL se reuneste, astazi, in sedinta Biroului Executiv, pentru a valida componenta Guvernului Orban 2, cu care premierul propus va merge in fata Parlamentului, pentru un vot de in vestitura. Potrivit unor surse din PNL, Ludovic Orban va merge pentru a doua oara in fata parlamentarilor cu aceeasi componenta…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania, in privinta unei propuneri comune de premier, cu care cele doua partide se vor prezenta la Cotroceni. In aceste conditii, Guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul…

- Calin Popescu Tariceanu reactioneaza la anuntul lui Klaus Iohannis ca va discuta vineri la Cotroceni cu prim-ministrul despre posibilitatea declanșarii alegerilor anticipate. Liderul ALDE considera ca nu exista motive pentru declantarea unei crize politice, mai ales in contextul crizei din Orientul…

- Guvernul Orban isi angajeaza raspunderea in fata Parlamentului pe proiectul de buget, pe proiectul de buget al asigurarilor sociale de stat si pe modificarile la Ordonanta 114. Premierul a anuntat ca a decis prorogarea pana in 2021 a pensiilor speciale pentru primari si inghetarea sporului pentru conditii…

- Presedintele Klaus Iohannis depune juramantul de investire in functie pentru cel de-al doilea mandat, sambata, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Klaus Iohannis a fost intampinat pe treptelele Parlamentului de Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu, potrivit Antena 3.