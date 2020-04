Guvernul lucreaza la o OUG pentru prelungirea mandatelor alesilor locali. Ce variante sun luate in calcul?

Amanarea oficiala a alegerilor locale este doar o chestiune de timp. Ludovic Orban a declarat, pentru Agerpres, ca Guvernul lucreaza la o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor alesilor locali. Cat priveste data alegerilor, aceasta ar putea fi stabilita pentru luna septembrie. Surse politice sustin insa ca la nivelul conducerii liberale se ia in calcul inclusiv varianta impingerii localelor pana spre sfarsitul anului, in preajma parlamentarelor care ar urma sa aiba loc in decembrie.b ...