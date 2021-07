Guvernul italian e acuzat de „neglijenţă sistemică” Peste 500 de familii ale victimelor COVID-19 cer in instanța guvernului italian despagubiri totale de 100 de milioane de euro, in momentul in care a avut loc la Roma prima audiere privind numarul mare de decese provocate de pandemia de coronavirus in Peninsula. Potrivit The Guardian, avocații care reprezinta rudele victimelor coronavirusului au depus joi un dosar cu peste 2.000 de pagini care conținea sute de marturii și dovezi ale „neglijenței sistemice” a autoritaților italiene, care ar fi cauzat moartea a mii de oameni. „Italia a impus cu intarziere masuri de reducere a focarului de COVID.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

