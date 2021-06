Compania aeriana Emirates a anuntat marti ca autoritatile de Dubai sunt decise sa o sprijine pe perioada crizei coronavirusului, in conditiile in care transportatorul aerian a inregistrat primele sale pierderi anuale din ultimele trei decenii, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul din Dubai a injectat 3,1 miliarde de dolari in Emirates de la debutul pandemiei, a anuntat compania aeriana in raportul sau financiar pe 2020. Anterior, Emirates a dezvaluit ca a primit o injectie de capital de 2 miliarde de dolari de la Guvernul din Dubai. “Din cauza restrictiilor de zbor si de calatorie,…