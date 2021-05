Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza in strainatate se vor putea vaccina mai ușor in Romania. Autoritațile din Arad organizeaza mai multe puncte temporare de imunizare impotriva Covid-19 in frontierele de la Nadlac I și II, dupa ce in ultima perioada s-a constatat ca sunt multe persoane, inclusiv straini din Germania,…

- Municipiul București inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 1,59 persoane la mia de locuitori, in scadere fața de ziua de ieri, 9 mai (1,65). Incidența continua sa scada in Romania, in acest moment, rata de infectare in țara fiind de 1,07. Autoritațile au confirmat luni 620 de cazuri…

- Laserul de la Magurele a fost exclus din proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) la aproape un an de cand a fost declarat de Guvern obiectiv special de interes national. Romania a fost oficial exclusa din consortiul european ELI-ERIC, aprobat de Comisia Europeana…

- Autoritațile din Oradea au prezentat proiectul viitorului spital de boli infecțioase și pneumologie. Va costa 128 milioane de euro și va fi cel mai modern spital de boli infecțioase din Romania, anunța...

- Președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghița, secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședinte CNCAV Andrei Baciu, președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de situatia din judetul Timis, privitoare la COVID-19, si spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. "Bataia de joc de la Timis demonstreaza nevoia acuta de descentralizare si regionalizare!…

- Valul cazurilor de coronavirus se intensifica in Europa Centrala si cea de Est. Ungaria a inchis din nou școlile, Estonia intra, de astazi, in carantina totala, iar numarul deceselor sau a pacienților aflați la terapie intensiva a atins un nou nivel maxim in Cehia si Slovacia. Totodata, in Romania a…

- Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, afirma ca autoritatile iau in calcul posibilitatea aparitiei unui al treilea val al epidemiei in Romania, cauzat de tulpina de SARS CoV-2 aparuta initial in Marea Britanie, care este mult mai contagioasa. Ea catalogheaza drept „incredibila”…