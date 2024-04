Stiri pe aceeasi tema

- In camera de comanda a unui centru de cercetare din Romania, Antonia Toma, coordonator, activeaza cel mai puternic laser din lume, cu promisiuni revoluționare, de la sanatate la spațiu, scrie Journal de Quebec. Cifrele sunt impresionante: sistemul este capabil sa atinga un varf de 10 petawați (10 la…

- Mihai Tudose a fost invitat recent intr-o emisiune de televiziune unde a vorbit despre lista comuna cu PNL pentru europarlamentare! Social-democratul a spus și de ce fusese aleasa, de fapt, Ramona Chiriac pentru a deschide lista la europarlamentare. Ramona Chiriac s-a retras in ultimul moment de pe…

- Nu mai puțin de trei clujeni au primit locuri eligibile pe lista comuna a PSD-PNL, pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Este vorba despre Rareș Bogdan (locul 2 pe lista comuna, PNL), Daniel Buda (locul 6 pe lista comuna, președinte PNL Cluj) și Vasile Dincu (locul 9, președinte PSD Cluj).…

- ”As spune ca nu este testul decisiv (scrutinul pentru Primaria Capitalei - n.r.), decisiv este testul alegerilor europarlamentare, in care vrem sa obtinem peste 50% din mandatele europene. Testam coalitia noastra aici, pe aceste liste. Capitala este importanta in toate alegerile, Capitala polarizeaza…

- Justiția a pronunțat pana acum peste zece sentințe in favoarea SDC Imobiliare, in procesele cu Realtopfarma. Cele doua companii, inițial asociate in proiect, se judeca acum in mai multe dosare aflate pe rolul instanțelor din Romania.

- Filiala PSD Timiș il va susține pe Vasile Dincu la alegerile europarlamentare care vor avea loc in 9 iunie. Acesta a fost ministru al Apararii Naționale in guvernul Nicolae Ciuca, in perioada 2021-2022.

- Președintele interimar al PSD Cluj, senatorul Vasile Dincu, afirma ca, daca social-democrații obtin 30 la suta din voturi la alegerile europarlamentare, acesta este un procent bun și sunt mulțumiți.

- Alfred Simonis, un nume greu din PSD, susține ca actualele proteste nu reprezinta vreun moment critic pentru guvern. Președintele PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, considera ca protestele desfașurate la nivel național nu reprezinta un moment critic pentru guvernare, afirmand ca acestea sunt garantate…