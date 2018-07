Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic doreste ''sa intensifice'' negocierile cu Uniunea Europeana pentru a obtine cel mai bun acord posibil pentru iesirea din UE, a declarat joi noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, inaintea unei reuniuni la Bruxelles cu negociatorul-sef al UE, Michel Barnier,…

- Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, a declarat joi ca dorește sa intensifice negocierile cu Uniunea Europeana, in contextul in care termenul limita pentru incheierea acordului este in luna octombrie, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.„Mi-am propus sa reiau fiecare detaliu…

- Raab a declarat ca va discuta joi cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier si va merge Bruxelles saptamana viitoare, potrivit news.ro. Raab face parte din tabara pro-Brexit si a fost numit luni in post dupa ce fostul ministru, David Davis, si-a dat demisia, nefiind de acord…

- Demisiile de duminica si luni din guvernul britanic a doi mari sustinatori ai unei separari fara concesii de Uniunea Europeana (UE) lasa sa se vada perspectiva unei schimbari de curs in favoarea unei abordari mai pragmatice, comenteaza presa si analisti din Marea Britanie, comenteaza miercuri AFP,…

- Liderii UE au afirmat vineri ca se pregatesc pentru toate scenariile privind Brexit-ul, inclusiv de lipsa unui acord cu Marea Britanie, la sfarsitul unei dezbateri pe aceasta tema la Bruxelles, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Statele membre, instituţiile UE şi "toate părţile…

- Propunerea Londrei pentru reglementarea problemei privind frontiera irlandeza dupa Brexit "nu convine" Uniunii Europene (UE), a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza AFP. Solutia transmisa joi la Bruxelles de catre guvernul britanic "nu corespunde celei pe…

- Negociatorul sef al Brexitului din partea Uniunii Europene (UE) Michel Barnier a avertizat luni cu privire la riscul pe care-l reprezinta problema irlandeza in negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza AFP.”Cadrul acordului trebuie sa contina o solutie clara si operationala cu privire…

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat vineri ca inca exista "riscul ca negocierile sa esueze” dupa ce Bruxelles a refuzat din nou propunerile Regatului Unit privind granita cu Irlanda, scrie The Guardian."In ceea ce priveste ajungerea la un acord, suntem…