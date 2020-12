Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta este prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, iar restrictiile din prezent se vor pastra si in perioada sarbatorilor de iarna.Raed Arafat a precizat ca in cursul…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat a susținut, in aceasta seara, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). ”Propunerea este de prelungirea de starii de alerta pentru 30 de zile, pastrand masurile existente in acest moment”,…

- Guvernul a adoptat, joi seara, hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie, secretarul de stat in MAI Raed Arafat precizand ca masurile care vizeaza prevenirea si controlul infectiilor cu SARS-CoV-2 prevazute sunt, pe fond, similare cu cele in vigoare. "S-a…

- Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotarari de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate…

- Cabinetul condus de Ludovic Orban urmeaza sa decida, in sedinta de miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie…

- Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotararii de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate…