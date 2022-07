Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Aparatu este noul director al intreprinderii Moldelectrica. Anunțul a fost facut de catre ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, care l-a prezentat echipei pe noul șef.

- Șefa statului, Maia Sandu a ajuns in Ucraina. Ea este insoțita de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit ProTV . „La invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, este in vizita in Ucraina. Dupa-amiaza, ea…

- Lucrarile de reabilitare și largire a sistemului de aprovizionare cu apa din Edineț sint in plina desfașurare. Peste 63 % din lucrari au fost executate, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. La ora actuala loc procesul de excavare, pregatirea tranșeelor și montarea…

- Președintele interimar al Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Dinu Plingau cere demisia ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa. Plingau a menționat ca deține probe care atesta fraudarea licitațiilor in…

- Republica Moldova „este pregatita și are suficiente rezerve pentru a rezista” in cazul in care Gazprom ar sista livrarile de gaze naturale, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit Agora.md.

- Din luna mai tariful la energia electrica pentru consumatorii finali ar putea crește, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md . „Ar fi mai corect sa ofer un raspuns dupa ce vom primi ofertele, dupa 22 aprilie,…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a susținut o conferința de presa, privind securitatea energetica și evoluțiile care le va intreprinde Guvernul pentru asigurarea continua a cetațenilor cu energie electrica și gaze naturale.

