- Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Sanitas, a cerut Ministerului Transporturilor explicații privind situația angajatilor din cele 15 spitale aflate in subordine, daca „se va pune in practica intenția de a renunța la coordonarea lor”. In acest context, Sindicatele din Spitalele CFR vor…

- Sforarul șef de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Bogdan Mindrescu, este turbat pe angajații din minister dupa ce PUTEREA a demascat tunul imobiliar pe care acesta il pregatise, dar, in aceasta saptamana o sa aiba parte de o surpriza de proporții. Amenințari, jigniri și tic-tac, tic-tac…

- Guvernul a aprobat realizarea lucrarilor de modernizare pentru Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba – Midia, Navodari, care vor contribui la cresterea sigurantei navigatiei pe cele doua canale, potrivit comunicatului de presa al Executivului. Valoarea totala a investitiei este de peste…

- Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru realizarea capetelor sectorului montan al autostrazii A8, lucru care va permite lansarea licitațiilor de execuție in cursul anului viitor, existand șanse ca acest proiect sa „prinda” finanțarea prin intermediul PNRR. Leghin – Tg Neamț, cu o lungime…

- Guvernul va acționa in judecata concernul rus Gazprom. Anunțul a fost facut de ministrului Infrastructurii, Andrei Spinu, intr-un interviu pentru DW.com. Totodata, acesta precizeaza ca „in ultimul an cei de la Gazprom ne-au demonstrat ca sint capabili de orice”. „Nu exista un astfel de document. Gazprom…

- Ministerul Transporturilor a modificat procedurile pentru obținerea permisului de mecanic de locomotiva. De asemenea, a fost modificat și modul in care se vor desfașura programele de formare-calificare, perfecționare și verificare profesionala periodica a personalului care efectueaza activitați specifice…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca decizia controversata a plafonarii prețului pentru lemnul de foc a venit de la Guvern, nu de la Ministerul Mediului. El adauga ca propunerea sa a fost sa ofere compensatii financiare fie vanzatorilor de lemn, fie beneficiarilor.