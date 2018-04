Guvernul a aprobat un memorandum privind ocuparea unor posturi vacante la Institutul Levantului

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi, in…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care aduce unele corecții legii salarizarii unice. Potrivit actului normativ, angajarile la stat se suspenda in 2018.…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Prin acest memorandum…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Incep INCORPORARILE. ANUNT de ULTIMA ORA despre cum se vor face recrutarile in ARMATA Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor…

- Primaria Sighetu Marmației organizeaza concurs de recrutare și promovare pentru ocupare funcții publice in cadrul Direcției Venituri. Probele organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante vor avea loc in luna martie. Este vorba despre concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie…