Guvernul a aprobat proiectul de lege ce prevede ca instantele sa poata efectua proceduri judiciare prin videoconferinta

Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege care da posibilitatea instantelor de judecata sa efectueze proceduri judiciare la distanta, prin videoconferinta, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



"In contextul COVID a fost adoptat un proiect de lege privind unele masuri in domeniul justitiei si acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului spre adoptare in procedura de urgenta. Este un proiect de lege care tine cont de contextul actual al pandemiei COVID-19 si ofera posibilitatea instantelor de judecata de efectuare a unor proceduri judiciare in sistem la…