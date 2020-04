Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, implementarea normelor privind amanarea obligatiei de plata a facturilor la utilitati si chirie pentru avocati, notari publici si executori judecatoresti pe perioada starii de urgenta, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca."A fost adoptata…

- Guvernul a adoptat o serie de hotarari privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru cateva companii cu rol strategic in economia Romaniei - Metrorex, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) si Posta Romana - a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel…

- Ionel Danca, șeful Cancelariei primului-ministru, ia in calcul ca un milion de romani vor intra in șomaj tehnic, dupa ultima ședința de Guvern."Estimarea avuta la baza adoptarii bugetare pe care am facut-o in ultima ședinta de Guvern este ca un milion de persoane ar putea beneficia de aceasta…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei ”Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, Ordonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate. ”Vorbim despre extinderea…

- Ionel Danca a declarat, miercuri, ca nu știe câte dintre cele 25 de ordonanțe de urgența adoptate marți aveau avizul Consiliului Economic și Social. Șeful Canceraliei prim-ministrului a adaugat ca Guvernul a adoptat "câte ordonanțe de Urgența au fost necesare", întrebat de…