Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Un plus de siguranța in vacanța oferit de polițiștii hunedoreni prin activitațile educativ-preventive desfașurate in cadrul atelierelor de vara organizate in unitațile de invațamant inscrise in Proiectul ateliere de vara „Șotron” Polițiștii hunedoreni au continuat și in aceasta saptamana…

- „Am aprobat proiectul de lege cu privire la transpunerea Directivei 2018/1581 a Comisiei Europene, o directiva care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei. Practic transpunem directiva europeana. Am solicitat procedura de urgenta Parlamentului pentru a putea fi aprobata…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat joi, 28 iulie, o vizita de lucru in Alba, unde a vizitat compania Cuprumin. Șeful executivului a anunțat cu aceasta ocazie ca profitul companiei se va indrepta catre autoritațile locale, o masura in premiera, dupa cum anunța Ciuca. „La inițiativa PNL a fost modificat…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- ”In cursul zilei de astazi, la sediul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a avut loc a doua intalnire a Comitetului de Monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta (CM PNRR). In cadrul ei, s-a dezbatut si aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF), document…

- Datoria statului a atins un nivel record: pentru prima data, a trecut de pragul de 600 de miliarde de lei. Potrivit datelor de la Institutul Național de statistica, la finalul lunii aprilie, indatorarea statului a ajuns la 49,2% din Produsul Intern Brut (PIB). Asta in contextul in care guvernanții…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a prezidat, la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliența, prima de acest gen dupa depunerea de catre Romania, pe 31 mai, a primei cereri de plata la Comisia Europeana. ”Valorificarea celor 30 de miliarde de euro…