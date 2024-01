Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o runda de consultari cu o delegatie de reprezentanti ai Federatiei Sanitas, la care au participat, de asemenea, viceprim ministrul Marian Neacsu, consilierii de stat in Cancelaria Prim Ministrului Carmen Orban si Minel Ivascu, secretarul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei, dar s-a ales cu 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, bani care vor fi folosiți in primul rand pentru salarii și ce mai ramane se vor imparți in procente egale domeniilor de asistența medicala. La sedinta de Guvern…