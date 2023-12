Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, care anterior a lucrat si pe Wall Street, spune ca din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza AFP. „Nu am gasit o locuinta la Istanbul. Este extrem de scump. Am decis sa ne mutam…

- Noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, care anterior a lucrat si pe Wall Street, spune ca din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza AFP."Nu am gasit o locuinta la Istanbul. Este extrem de scump. Am decis sa ne mutam…

- Hafize Gaye Erkan, 44 de ani, noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, prima femeie care ocupa aceasta poziție, care anterior a lucrat si pe Wall Street, a declarat ca, din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara, a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza agenția…

- Situație mai puțin intalnita la nivel internațional. Noul conducator al Bancii Centrale a Turciei, cu o experiența anterioara in sectorul financiar de pe Wall Street, dezvaluie ca, din cauza ascensiunii abrupte a prețurilor pe piața imobiliara, a fost nevoita sa gaseasca o soluție de avarie. Hafize…

- Noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, care anterior a lucrat si pe Wall Street, spune ca din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza AFP.

- Daniel Florea, fost primar PSD al Sectorului 5, intre anii 2016 și 2020, s-a inscris in Partidul Republican și va face parte din grupul AUR. Deputatul Daniel Florea s-a inscris in Partidul Republican și va activa in grupul AUR. In perioada 2016-2020 el a fost primarul Sectorului 5 din Capitala. „Pe…

- Zeci de protestatari s-au adunat luni in fața Ministerului de Externe al Turciei, unde premierul Hakan Fidan și secretarul de stat al SUA Antony Blinken purtau discuții, relateaza Al Jazeera. Protestatarii au acuzat SUA de complicitate la moartea civililor palestinieni din Gaza. Anterior, poliția a…

- Navele vor incarca 20.000 de tone de grau din Ucraina și il vor livra in Egipt și Israel, potrivit Ministerului ucrainean al Agriculturii, citat de BBC News.Doua nave de marfa au ajuns intr-un port ucrainean dupa ce au calatorit prin Marea Neagra folosind o noua ruta, care evita o eventuala agresiune…