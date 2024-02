Stiri pe aceeasi tema

- Hafize Gaye Erkan, prima femeie care a condus banca centrala a Turciei, este al cincilea guvernator care paraseste postul in tot atatia ani, dupa ce presedintele Tayyip Erdogan i-a concediat pe ultimii patru, erodand independenta institutiei. Liderii cabinetului au declarat rapid ca programul economic…

- Inflatia anuala a fost usor sub estimarile analistilor, de 65,1%. Inflatia lunara a incetinit de la 3,3% in noiembrie la 2,9%. Inflatia turca a atins un varf de 85,5% in octombrie 2022. Lira turceasca a inregistrat o deteriorare abrupta, crescand costul importurilor si erodand salariile numerosilor…

- Noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, care anterior a lucrat si pe Wall Street, spune ca din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Nu am gasit o locuinta la Istanbul. Este extrem de scump.…

- Hafize Gaye Erkan, 44 de ani, noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, prima femeie care ocupa aceasta poziție, care anterior a lucrat si pe Wall Street, a declarat ca, din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara, a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza agenția…

