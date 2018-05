Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, intrebat despre anuntul premierului Viorica Dancila privind vizita Papei Francisc a raspuns zambind: ”Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo”. Un astfel de anunț, a mai precizat șeful statului, se va face de catre Vatican și președinție,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, care efectueaza o vizita la Vatican, a avut o convorbire telefonica cu episcopul ortodox roman al Italiei, Siluan, aflat la Paris pentru a participa la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale, informeaza un comunicat al Guvernului transmis,…

- Prim-ministrul a subliniat, in interventia sa, importanta Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” in formarea studentilor romani la Vatican si in consolidarea relatiilor dintre Romania si Sfantul Scaun. Discursul premierului a evidentiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun si primirea de catre Papa…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu studentii romani de la universitatile pontificale, in contextul vizitei pe care o efectueaza la Roma in perioada 10-13 mai, promitand sprijinul Executivului de la Bucuresti pentru dotarea bibliotecii Colegiului Pontifical "Pio Romeno". "Prim-ministrul…

- Papa Francisc a vorbit, la intalnirea pe care a avut-o vineri cu prim-ministrul roman Viorica Dancila, despre importanta armoniei in societatea romaneasca pentru cautarea binelui comun.Papa Francisc a primit-o vineri in audienta pe Viorica Dancila, prim-ministru al Romaniei, care s-a intalnit…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public DEMISIA premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage increderea pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. Vineri dimineata, premierul Viorica Dancila l-a instiintat pe Klaus Iohannis…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, tulburari din spectrul autismului, sindromul Down si pacienti cu boli rare, ca Guvernul a gasit rezolvare pentru o parte din dificultatile semnalate.Potrivit…

