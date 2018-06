Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o absorbtie foarte redusa a fondurilor europene si risca sa nu le mai poata accesa deloc daca nu va respecta standardele statului de drept, a declarat Cristina Guseth, director Freedom House Romania, precizand ca o astfel de initiativa este deja in ljucru la Comisia Europeana.

- Romania has a very low absorption of European funds, due to an extremely high level of red tape, as 80 percent of the effort to implement a project is allocated to supporting documents, Cristina Guseth, Director General of Freedom House Romania told AGERPRES on Thursday. "We have a 14 percent…

- Romania are o absorbtie foarte redusa a fondurilor europene, iar aceasta se datoreaza unui nivel extrem de ridicat de birocratizare, ajungand ca pana la 80% din efortul depus pentru implementarea unui proiect sa fie alocat documentelor justificative, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Cristina Guseth,…

- Mai multe persoane au protestat, miercuri, pe holul Parlamentului, fata de modificarea Codului de procedura penala, in timpul discursului din plen al premierului Viorica Dancila.Cele noua persoane au strigat: "Cuib de hoti si mafioti!"; "DNA sa vina sa va ia!", "Rusine sa va fie!", "Viorica,…

- In aceasta dimineata, procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judicara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat un numar de 57 perchezitii domiciliare dintre care 51 pe raza municipiului Bucuresti, 7 in judetul Ilfov si o perchezitie…

- Ashton Kutcher nu este doar un star de film. Actorul este de asemenea, un antreprenor care a ajutat la construirea succesului unor companii de renume dar si un filantrop respectat. Si probabil multi ar fi chiar surprinsi sa afle ca Ashton Kutcher face eforturi uriase pentru a combate traficul de fiinte…

- Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 238 de perchezitii domiciliare in 28 de judete si in municipiul Bucuresti, actiunile vizand un numar de 227 de suspecti. Potrivit unui comunicat DIICOT, perchezitiile vizeaza destructurarea mai multor grupari infractionale. Sursa citata mentioneaza in…

- Politistii prahoveni si cei de la Directia de Operatiuni Speciale au efectuat joi perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul in cauza fiind estimat la peste sapte milioane lei, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Perchezitiile…