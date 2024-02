Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane (ANITP) au anuntat ca metoda loverboy este un instrument principal de racolare a victimelor traficului de persoane si a precizat ca 74% dintre victime au fost recrutate de persoane cunoscute, conform news.ro. Victimele au fost recrutate…

- In anul 2023, din punct de vedere al combaterii traficului de persoane, actiunile investigative desfasurate de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., la nivel national, s au materializat in desfasurarea a 187 de actiuni operative, fiind destructurate…

- Croația avertizeaza Romania și Bulgaria in chestiunea Schengen: 'Creștere de peste 90% a arestarilor in randul traficanților de persoane!'Dupa mai bine de zece ani de asteptare, Bulgaria si Romania au primit unda verde pentru a se alatura spatiului european Schengen de libera circulatie pe calea aerului…

- In data de 09.01.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 143.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 39.400 de mijloace de transport, potrivit Politiei de Frontiera.Pe…

- O adolescenta din Baia Mare a fost atacata in centrul orașului, chiar intr-o stație de autobuz, de mai multe fete care au lovit-o brutal inclusiv cu picioarele.Momentul a fost surprins de martori care au preferat sa filmeze scenele de o violența extrema decat sa intervina sa opreasca abuzul.…