- Dragostea falsa, folosita ca metoda de racolare a victimelor traficului de persoane, a reprezentat un instrument principal de racolare a victimelor traficului de persoane in anul 2023, avertizeaza Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane (ANITP).

- Politia Romana este partener in cadrul proiectului „Reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetatenilor romani aflati in tara si in afara granitelor Romaniei” alaturi de Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane si Politia de Frontiera Romana.

- In anul 2023, din punct de vedere al combaterii traficului de persoane, actiunile investigative desfasurate de politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., la nivel national, s au materializat in desfasurarea a 187 de actiuni operative, fiind destructurate…