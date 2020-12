Universal Music Group (UMG) a cumparat drepturile de autor pentru integralitatea catalogului muzical al cantaretului american Bob Dylan, achizitia fiind considerata una dintre cele mai importante din istoria industriei muzicale, au anuntat reprezentantii grupului intr-un comunicat publicat luni, relateaza AFP si Reuters.





Acordul vizeaza peste 600 de cantece, inclusiv cele mai cunoscute din repertoriul lui Bob Dylan, singurul cantaret din lume care a primit vreodata premiul Nobel pentru literatura (in 2016), precum "Blowin' In the Wind", "The Times They Are a-Changin'"…