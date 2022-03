Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de servicii financiare Mastercard si Visa au anuntat suspendarea operatiunilor pe teritoriul Rusiei, ca reactie la invazia militara in Ucraina, informeaza BBC News. Intr-un comunicat, grupul multinational Mastercard a anuntat ca bancile ruse nu vor mai avea acces la reteaua de tranzactii…

- Compania de plati PayPal Holdings si-a inchis sambata serviciile din Rusia, invocand „circumstantele actuale”, alaturandu-se multor companii financiare si tehnologice care isi suspenda operatiunile pe piata rusa dupa invadarea Ucrainei, transmite Reuters, citat de News.ro

- Grupul bancar austriac Raiffeisen analizeaza o posibila iesire de pe piata din Rusia, dupa invadarea Ucrainei, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Consiliul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) a anunțat un set de masuri impotriva Rusiei. „FIFA dorește sa reitereze condamnarea utilizarii forței de catre Rusia in invazia sa in Ucraina. Violența nu este niciodata o soluție și FIFA iși exprima cea mai profunda solidaritate fața de toate persoanele…

- Cel mai pesimist scenariu - invazia Ucrainei de catre Rusia - se materializeaza. Incercam sa analizam consecințele acestei agresiuni asupra economiei și a piețelor financiare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- LIVE VIDEO Iohannis, declarații dupa CSAT, in contextul invaziei rusești in Ucraina Președintele Klaus Iohannis face declarații dupa ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care a fost convocat in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia. Președintele Klaus Iohannis a convoacat in aceasta dimineața…

- Conflictul declansat de Rusia impotriva Ucrainei s-ar putea traduce printr-o "noua criza a refugiatilor", cu pana la 5 milioane de persoane suplimentare deplasate, a avertizat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in fata Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP, potrivit…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…