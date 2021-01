Grupul italian Enel a depășit o capitalizare de 90 mld. euro, un nou record al companiei pe bursă Grupul italian Enel a depașit o capitalizare de 90 mld. euro, un nou record al companiei pe bursa Grupul energetic italian Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest lucru confirmă poziţia companiei în fruntea bursei italiene şi în topul companiilor de utilităţi din Europa. "Atingerea acestui record a fost posibilă datorită succesului modelului de business sustenabil şi integrat, model adoptat pentru prima dată în 2015,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

