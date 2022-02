Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Garanti BBVA Romania, care reuneste banca Garanti BBVA, Garanti BBVA Credite de Consum si Garanti BBVA Leasing, a inregistrat un profit net consolidat de 166,1 milioane de lei in 2021, in crestere cu 55% fata de rezultatul din 2020, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,251 miliarde euro (comparativ cu 3,005 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 5,777 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- “Activele nete ale celor 234 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna decembrie cu 4,7%, pana la nivelul de 53,7 miliarde lei (10,8 miliarde euro), iar in anul 2021 au crescut cu 20,7%; iesirile nete ale lunii au totalizat 32 milioane lei (6,5 milioane euro)”, arata datele…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,430 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,501 miliarde euro la 30 noiembrie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR Datoria externa a Romaniei a CRESCUT cu 6,4 MILIARDE de euro. Anunțul facut de BNR BNR a stabilit ca in perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6 430 milioane euro. Balanța de plați, in…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat ]n primele 11 luni ale anului trecut un deficit de 15,31 miliarde de euro, comparativ cu 9,75 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2020, a transmis joi Banca Centrala. În aceeași perioada (ianuarie - noiembrie 2021), datoria…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties estimeaza un profit net de 549 de milioane de lei in acest an si venituri de 1,52 miliarde de lei, conform news.ro ”One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de…

- ”Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) ofera o linie de credit pentru IMM-uri in valoare de 40 milioane de euro catre Garanti BBVA Romania, pentru a consolida sprijinul acordat intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) din tara si pentru a le ajuta sa isi sustina afacerile in conditiile…