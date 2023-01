”E.ON a emis cu succes, in prima saptamana a anului 2023, doua transe de obligatiuni in valoare cumulata de 1,8 miliarde de euro, dupa cum urmeaza: obligatiuni de 800 milioane de euro cu scadenta in ianuarie 2028, cu un cupon (dobanda) de 3,5%; obligatiuni verzi de 1 miliard de euro cu scadenta in ianuarie 2035, cu un cupon (dobanda) de 3,875%”, anunta grupul. Tranzactia a generat o cerere mare din partea investitorilor, cu un registru de comenzi combinat de 5,9 miliarde de euro. ”Veniturile obtinute din obligatiunile pe termen mai scurt vor fi utilizate pentru finantarea scopurilor corporative…