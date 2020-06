Stiri pe aceeasi tema

- Romexpo va deveni singurul centru expozitional din Europa care va fi complet integrat intr-un proiect cu functiuni mixte, contribuind la potentialul de evolutie sustenabila si durabila a Capitalei. „Demersurile noastre constante sunt indreptate spre consolidarea si extinderea activitatii Romexpo, care…

- Ryanair va relua 40% din zboruri, de la 1 iulie, adica 1.000 de curse pe zi. Reguli stricte pentru pasageri Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a confirmat marti ca de la 1 iulie va relua 40% din zborurile planificate. Totodată, compania şi va solicita pasagerilor să…

- București, 5 mai 2020 - Sanofi Romania anunta ca, incepand cu data de 1 mai 2020, Iulia Ionescu este noul Country Lead Sanofi Romania și Moldova. De formație medic și avand o experiența de peste 20 ani in industria farmaceutica, dr. Iulia Ionescu este Directorul General al Diviziei General Medicines…

- Gigant auto german, cu 10.000 de angajați in Romania, inchide uzinele și solicita ajutorul statului, in contextul coronavirusului Producatorul german de echipamente pentru industria auto Leoni, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca va inchide parte din uzine, va reduce programul de lucru…

- Decizia Netflix, de a reduce calitatea transmisiilor, are loc dupa ce Comisia Europeana a transmis joi un comunicat prin care face apel la serviciile de streaming, operatori și utilizatori pentru a preveni congestionarea rețelei și discuta problema cu autoritațile europene de reglementare, anunța G4media…

- Angajații Adobe Romania lucreaza de acasa. Aceasta masura a fost implementata pentru a limita expunerea la risc de imbolnavire cu coronavirus, potrivit unui comunicat remis Mediafax . Cat ofera compania fiecarui angajat Compania ofera 250 de dolari fiecarui angajat pentru achizitia de echipamente care…

- AVON Romania anunța ca doneaza 1,7 tone de produse de igiena personala (sapunuri lichide și geluri de duș) pentru centrele de carantina din București, alaturandu-se astfel eforturilor de limitare a efectelor COVID-19 in Romania. De asemenea, compania va contribui și cu o donație in bani pentru achiziția…

- „Grupul Michelin a decis sa inchida pentru minimum o saptamana facilitatile industriale aflate in tarile cele mai afectate din Europa. In functie de evolutia situatiei, stoparea activitatii poate fi extinsa si se poate extinde si catre alte facilitati din Europa”, a transmis coompania. In Romania, Michelin…