Grupul chinez BYD cere producătorilor auto chinezi să se unească şi să demoleze ”vechile legende” ale pieţei globale BYD a folosit un eveniment de saptamana aceasta pentru a marca o piatra de hotar in productie si pentru a sarbatori un scop mai mare: aparitia Chinei ca o putere globala a productiei auto. ”Cred ca a venit timpul pentru marcile chineze”, a declarat fondatorul si presedintele BYD, Wang Chuanfu, la eveniment, stand in fata unei imagini cu siglele a 12 mari producatori auto chinezi. ”Este o nevoie emotionala pentru cei 1,4 miliarde de chinezi sa vada un brand chinez care devine global”, a spus el. Apelul BYD, cel mai apropiat rival al Tesla in cursa globala a vanzarilor de vehicule electrice, a generat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

