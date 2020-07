Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ceh de utilitati CEZ nu este presat de timp in procesul de retragere de pe piata din Romania si ar putea ingheta vanzarea activelor locale daca nu obtine pretul dorit, a declarat, vineri, Ondrej Safar, country manager CEZ Romania, intr-o intalnire cu presa. "Vreau sa asigur inca…

- Inditex, cel mai mare grup de moda din lume, care deține marca Zara și este prezent și in Romania, a raportat miercuri prima sa pierdere trimestriala, fiind afectat de pandemie, anunța CNBC, potrivit MEDIAFAX.Compania a raportat o pierdere de 409 de milioane de euro in perioada februarie -…

- Furnizorul german de componente auto Continental trebuie sa iși reduca costurile cu sute de milioane de euro și probabil va trebui sa concedieze lucratori, din cauza unei scaderi a cererii cauzate de pandemie, a declarat directorul general Elmar Degenhart in presa germana, citata de Reuters, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut romanilor sa respecte masurile de protectie sanitara si dupa data de 15 mai, cand Romania va iesi din stare d eurgenta. ”Nu inseamna ca epidemia s-a terminat. 15 mai e doar un termen administrativ. Sa avem grija sa nu avem o explozie de infectii noi”, a spus seful…

- Anunț de ultima ora facut de Ministerul Fondurilor Europene. Acesta susține ca OUG prin care cadrele medicale primesc ajutor financiar in lupta cu coronavirusul va fi modificata. Marcel Boloș vine cu clarificari privid accesarea celor 470 milioane euro puse la dispozitia spitalelor si anunta ca…

- Hotelierii de pe litoral anunta ca pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu, iar turistii vor manca in serii, la o masa va sta doar o familie, sunt luate in calcul tacamurile de unica folosinta, distanta dintre sezlonguri se va mari,…

- Un barbat din Gorj, diagnosticat cu COVID-19 si decedat in data de 7 aprilie 2020, a fost raportat oficial de doua ori printre romanii decedati in pandemie. Grupul de Comunicare Strategica anunta ca victima cu numarul 495 in Romania era de fapt o femeie de 37 de ani din Mures. “Deces 495: Femeie, 37…

- Horoscop 16 aprilie 2020 Berbec Situațiile dificile și conversațiile sensibile sunt intotdeauna mai ușoare atunci cand ești sincer și deschis cu privire la modul in care te simți. Faptele sunt incontestabile, dar sentimentele pot fi ușor modificate, iar acest lucru nu este neaparat un lucru bun.…