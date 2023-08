Grupul Bittnet și-a dublat veniturile consolidate Grupul Bittnet, grup de companii listat pe piata principala a BVB, a raportat in primul semestru venituri consolidate de 146 milioane lei, cu 110% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. Pierderea bruta a fost de 5,4 milioane lei, fata de o pierdere de 1,4 milioane lei in prima parte a anului 2022, arata raportul transmis BVB. Compania raporteaza o pierdere operationala de 954.000 lei. ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

