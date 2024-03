Grupări de hackeri ruși au atacat site-urile unor instituții din România Directoratul Național de Securitate Cibernetica a anunțat ca Romania a fost ținta unor cyber-atacuri de tip DDoS indreptate impotriva unor organizații din sectorul financiar-bancar, cat și asupra unor instituții publice. Directoratul cerceteaza ca sa stabileasca cu exactitate proveniența atacurilor cibernetice. Singura informație distribuita de organismul care se ocupa de securitatea cibernetica a Romaniei este ca exista suficiente patternuri digitale care indica faptul ca in aceste atacuri a fost implicata o grupare afiliata serviciilor de informații ale Rusiei, auto-intitulata NoName057. Hackeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

