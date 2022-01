Grup de lucru la Cotroceni pentru combaterea schimbărilor climatice Klaus Iohannis a decis inființarea la nivelul Administrației Prezidențiale a unui grup de lucru pe tema „Combaterea schimbarilor climatice: o abordare integrata”. Aceasta inițiativa face parte din angajamentul Președintelui Romaniei de a se implica in efortul național de combatere a schimbarilor climatice și de consolidare a politicilor aplicabile acestui domeniu. Grupul de lucru va reuni […] The post Grup de lucru la Cotroceni pentru combaterea schimbarilor climatice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

