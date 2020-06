Stiri pe aceeasi tema

- Toata Romania este maturata de furtuni puternice. In anumite județe, insa, s-a dezlanțuit un adevarat potop, ieri. In Salaj, de exemplu, au fost surprinse imagini apocaliptice, care arata intensitatea unei vijelii pentru care ANM a emis un cod roșu de vreme rea.

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod rosu de furtuna, ce vizeaza zone din judetele Neamt si Iasi, joi seara, anunța AGERPRES.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:30, in judetul Neamt (indeosebi in localitatile Urecheni, Timisesti si Pastraveni)…

- Grindina a lovit puternic, astazi, din nou, pe Valea Damboviței, in bazinul pomicol al județului. Aproape toate localitațile de pe Post-ul Imagini din Candești unde grindina a facut prapad! Valea Damboviței, puternic afectata in ultimele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si grindina valabile pana la ora 20:30 in 10 judete.Potrivit meteorologilor, in Gorj, Olt, Dolj si Valcea se vor semnala local grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, averse ce vor cumula…

- Consilierul județean sucevean Dan Cusnir (PSD) sustine ca in PNL este o lupta pentru putere careia i-a cazut victima Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava si membru PNL, si ca ar fi implicati inclusiv Ludovic Orban si Nelu Tataru. Totul, in contextul in care Suceava este orasul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice in 12 judete din tara. Meteorologii mai anunta vreme rea in perioada 1-4 mai.Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Vrancea, Buzau si Prahova…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in județul Vaslui, bilanțul ajungand la 11 cazuri. Potrivit autoritaților, cele mai recente doua infectari au fost inregistrate in mediul rural. Din totalul de cazuri, cinci sunt internate la Spitalul “Elena Beldiman” din Barlad,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben nowcasting de intesificari ale vantului, valabila luni dimințea, intre orele 9.00 și 13.00, pentru mai multe județe din Moldova.Zonele vizate de atenționare sunt: Bacau (zona joasa), Botosani, Suceava (zona joasa),…